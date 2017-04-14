Şanlıurfa'da 20 bin kişiye 'Kutlu Doğum' tatlısı



ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında 10 noktada 20 bin kişiye lokma tatlısı ikramında bulundu.



Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürlüğünce cuma namazının ardından kentin simgesi Balıklıgöl'ün de aralarında olduğu 10 farklı noktada vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, lokma tatlısı dağıtarak halkın Kutlu Doğum Haftası'nı kutladıklarını ifade etti.