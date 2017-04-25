Şanlıurfa'da 2 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi, tutuklandı.



Suruç Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında ilçeye terör örgütü PKK üyesi 2 kişinin geldiğini tespit etti.



Bunun üzerine önlemlerini artıran ekipler, 11 Nisan Mahallesinde bir eve düzenledikleri operasyonda terör örgütü PKK üyesi olan 2 kişiyi gözaltına aldı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.