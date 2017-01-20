Şanlıurfa'da 2 Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

İzmir ve Trabzon'da ikamet eden 3 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 2 kişi, Şanlıurfa'da yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve Trabzon'da ikamet eden 3 vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandıran 2 kişiyi Şanlıurfa'da yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Bekir Ç. ve Murat A. emniyete götürülürken, ikametlerinde yapılan aramada ise vatandaşları dolandırarak aldıkları para ile tam otomatik bir silah ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA