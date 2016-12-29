Şanlıurfa'da 2 Kapkaççı Yakalandı

Şanlıurfa'da iki ayrı kapkaç olayına karışan iki zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre olay, Eyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi'nde meydana geldi. İki ayrı kapkaç olayında kadınların ellerinden telefonları alarak kaçan 2 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Yankesicilik büro ekipleri tarafından yakandı. Yakalanan zanlılar emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA