Şanlıurfa'da, 19 Kişiye Fetö Tutuklaması

ŞANLIURFA'da. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda, gözaltına alınan 33 kişiden 19'u tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Şanlıurfa, Adana, Antalya, Mardin ve Kırşehir'de geçen 18 Ocak günü düzenlenen operasyonlarda aralarında doktor ve öğretmenlerin de bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - Şanlıurfa