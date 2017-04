Şanlıurfa'da 10 bin kişiye tirit ikramı



ŞANLIURFA'da, Kutlu doğum haftası etkinlikleri kapsamında 10 bin kişiye tirit ikramında bulunuldu.



Haliliye Belediyesi tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Hazreti İbrahim Peygamber Camiinde tirit ikramında bulunuldu. Sabah namazının ardından başlayan tirit ikramı için gelen vatandaşlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Et, ekmek, limon, sarımsak ve et suyundan yapılan 10 bin kişilik tirit yaklaşık 1 saatte tüketildi. Kazanların başına geçerek vatandaşlara tirit dağıtan Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geleneksel hale getirdiklerin tirit ikramında bu yıl 10 bin kişilik tirit dağıttıklarını belirterek şunları söyledi.



'Kutlu Doğum Haftası dolaysıyla halkımıza Sanayi Camiinde tirit ikramımız oldu. Daha önceki programlarımızın sonuncu olarak bu etkinliğimizi devam ettirdik. Örnek insan, Hazreti Muhammed'in hayatını ve bu bağlamda 'güven ve eminlik' hususu arz edildi. Bu tiridimiz geleneksel hale gelmiştir. İnşallah önümüzdeki senelerde de devam edecektir.?