Şanlıurfa'da 1 milyon 325 lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 331 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürü uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi verdi



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 325 bin lira olan 331 kilo esrar maddesi ele geçirilirken 2016 ve 2017 yıllarında düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, toplamda yaklaşık 5 milyon kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Gaziantep'e gitmekte olan bir kamyonu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geçtiği sırada durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler, kasasının zeminine zulalanmış özel bölmede piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 325 bin lira olan 331 kilo esrar maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürü basına bilgi verdi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, polisevinde basın toplantısı düzenleyerek, Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yapılan genel çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2016 ve 2017 yılında 3 bin 457 uyuşturucu olayı ortaya çıkarttıklarını belirten Tipioğlu, "4 bin 498 şahıs gözaltına alındı ve bin 68 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Başarılı operasyonlar kapsamında 47 suç örgütü çökertilirken tam 70 bin kişiyi zehirleyecek eroin, 5 milyon kişiyi zehirleyecek miktarda esrar ve 40 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda hap ele geçirildi" dedi.

Son 4 ayda 824 uyuşturucu olayının ortaya çıkarıldığını aktaran Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "682 uyuşturucu kullanan ve 350 uyuşturucu ticareti yapan olmak üzere toplam bin 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Zehir taciri 243 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, son 4 ayda toplam 2 ton 200 kilo esrar ele geçirildi" şeklinde konuştu.

Tipioğlu, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların da desteğini beklediklerini belirtti.