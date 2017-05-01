Şanlıurfa'da 1 Mayıs kutlandı (2)



DİLEK ÖCALAN HALAY ÇEKTİ



Şanlıurfa'daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan HDP milletvekili Dilek Öcalan, alandakilerle birlikte halay çekti. İşçi ölümlerine tepki gösteren Öcalan şunları söyledi:



"Türkiye'de bu katliamların ve hak ihlallerinin yaşanmaması için başta hükümet olmak üzere Ak Parti iktidarı bir an evvel yoksulları sömürmekten ziyade, yoksulluğa çözül bulmalı ve terörize etmek istediği mücadele alanlarını bir an evvel saldırıdan vazgeçmesi gerekiyor. Var olan mücadele alanları elbette kolay kolay onlara teslim edilmeyecektir. Ne pahasına olursa olsun, inanıyoruz ki devrimciler, özgürlük mücadelesi yürüten emekçiler, herkes bugünü heba etmeyecektir."