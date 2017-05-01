Şanlıurfa'da 1 Mayıs Kutlandı

ŞANLIURFA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, az sayıda işçinin katılımıyla kutlandı.



Kentteki 1 Mayıs kutlamaları, öğle saatlerinde Paşabağı Mahallesi'ndeki alanda yapıldı. Kutlamaya gelenler, polis noktalarında yapılan üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Platformdan çalınan Kürtçe ve Türkçe türküler eşliğinde halay çeken yaklaşık 200 kişilik kalabalık, sık sık 'Yaşasın 1 Mayıs' ve 'Baskılar Bizi Yıldıramaz' sloganları attı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin bayrak ve flamalarının açıldığı kutlamalarda bin polis görev yaparken, seyyar satıcıları ise kutlamanın sönük geçmesinden dolayı satış yapamadıklarından yakındı.



- Şanlıurfa