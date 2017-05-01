Şanlıurfa'da 1 Mayıs Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
Şanlıurfa’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Şanlıurfa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Haliliye ilçesinin Paşabağı Mahallesi'ndeki miting alanında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde, bir araya gelen çeşitli siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşu üyeleri işçiler lehine slogan attı. Katılımcılar, söylenen şarkılara eşlik ederek halay çekip, tempo tuttu. Etkinliğe katılan HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan ve bazı katılımcılar konuşma yaptı.
Etkinlik sırasında polisin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. - ŞANLIURFA