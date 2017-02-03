Şanlıurfa Cumhurbaşkanı'na Hakaret ve Terörü Övmekten Tutuklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaret ve terörü övmekten tutuklandı



ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlarbaşı Mahallesi'de yaşayan A.A.'yı sosyal paylaşım sitesi hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve terör örgütü PKK'yı övdüğü öne sürülen paylaşımları nedeniyle gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan A.A., adliyeye sevk edildi. A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.