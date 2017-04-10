Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor

Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı miting alanında incelemede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Şanlıurfa hazır, Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 11 Nisan Salı günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bugün miting alanınında inceleme yaptı. Miting öncesinde çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Çelik, "Şanlıurfa mitinginde değerli hemşehrilerimiz Cumhurbaşkanımızı bağrına basacaktır" dedi.



Referandum kapsamında yürütülen çalışmaları da değerlendiren Bakan Çelik, "16 Nisan referandum süreci olarak partililerimizin tüm yetkilileri olarak seçim bölgemiz Şanlıurfa'dayız. 9 milletvekili arkadaşımızla, teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla kol kola Şanlıurfa'nın tüm yerleşim birimlerini ziyaret etmenin gayreti içerisindeyiz. Bütün ilçeleri ziyaret etmek amacıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Bugün gördüğünüz gibi bu yeni miting alanında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi yarın 11 Nisan, Şanlıurfa'nın 97. kurtuluş yıldönümü. Bu yıl döneminde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Şanlıurfalılarla birlikte olmak istedi. Bizzat tarihi kendileri koydular. Yarın saat 14.00'de bu güzel meydanda Şanlıurfalılarla buluşacak" şeklinde konuştu.



Mitinge 200 bin kişi bekleniyor



Bakan Çelik, mitinge yaklaşık 200 bin kişinin katılmasını beklediklerini belirterek, "Ben şuna inanıyorum yarın mitingden sonra çok daha büyük bir netlik kazanacak. İnşallah muhteşem bir miting olacak. ve 200 binler civarında Şanlıurfalımızı bu meydanda beklediğimizi özellikle ifade ediyorum. Bütün Şanlıurfalıları ailecek buraya davet ediyoruz. Yani yalnız ben geldim değil ailece bu meydana gelmelerini biz istiyoruz. Şanlıurfalılar özellikle ecdadımız Onikiler'de tarihe bir mühür vurmuştu. Şanlıurfa'ya bir mühür vurmuşlardı. İnanıyorum ki 16 Nisan Pazar günü evet mührüyle geleceğimizi taçlandıracaklardır. Hiçbir endişemiz yok, onlara güveniyoruz. Şanlıurfalıları seviyoruz ve hepsine selam ediyorum. Cumhurbaşkanımızla buluşmak temennisiyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza hemşehrilik beratı verilmesi noktasında Büyükşehir Belediyemiz gerekli hazırlıkları yaptı. Cumhurbaşkanımız tabi ki hepimizin arzusu, her vilayetin arzusu inşallah yarın istiklal madalyamızı da aldığımıza göre yarın o beratı da kendilerine takdim edeceğiz inşallah" diye konuştu. - ŞANLIURFA