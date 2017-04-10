Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ağırlamaya Hazır
- Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa programı öncesi hazırlıklar tamamlandıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97.
- Şanlıurfa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa programı öncesi hazırlıklar tamamlandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Salı günü Şanlıurfalılarla buluşacak. Büyük buluşma öncesi Büyükşehir Belediyesi, miting alanındaki meydan düzenlemelerini tamamlayarak hazırlıkları gözden geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan'da Şanlıurfalılara seslenecek. Kurtuluşun 97. yıl dönümü etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı öncesi tüm hazırlıklar tekrardan gözden geçirildi. Büyükşehir Belediyesi, miting alanındaki çevre düzenlemelerine ağırlık vererek meydan düzenlemelerini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfalılarla buluşma saati ise 14.00 olarak belirlendi.
"Başkan Çiftçi'den buluşmaya davet"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta Şanlıurfa'ya geldiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa'yı çok seviyor. Bu anlamda salı günkü buluşmamıza tüm Şanlıurfa halkını davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
(Şİ-SD-Y)