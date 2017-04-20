Şanlıurfa Çeyiz Almaya Gidenleri Taşıyan Kamyonetin Lastiği Patladı 4 Ölü, 10 Yaralı

Şanlıurfa Çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin lastiği patladı 4 ölü, 10 yaralı (3)(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin lastiği patladı 4 ölü, 10 yaralı (3)

(Tür: Yurt)

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