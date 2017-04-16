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Şanlıurfa Çermik'te Referandum Kavgası 2 Ölü, 1 Yaralı- Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'nde-2
Şanlıurfa Çermik'te Referandum Kavgası 2 Ölü, 1 Yaralı- Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'nde-2
(Tür: Yurt)
16 Nisan 2017 Pazar 14:53
(Tür: Yurt)
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[9506688] DHA
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Diyarbakır'da sandıkların kurulduğu okulda kan aktı: 3 kişi öldü
Sandığa giden Demirtaş'ın eşi bir ilki yaşadı
Görevliler şaşkına döndü! Oy kullanmaya sadece 1 kişi geldi
Türkiye referanduma giderken kediciğin paylaşımı olay oldu
İlk kez oy kullanan Zehra heyecanının kurbanı oluyordu
Tuvalette sigara kokusunu aldı, kafasını kaldırınca çığlık atıp kaçtı
Ahmet Hakan'dan, Ağaoğlu'na zehir zemberek sözler!
FETÖ şüphelisi sandık başında yakalandı
Samsatlı depremzedeler, çadırlarda oy kullandı
Avşar kızı, referandumu efsane yarışmaya benzetti
3 yıldır oy kullanmayan Kuşlular bu kez sandığa koştu
Usta oyuncu hasta yatağından kalkıp oy kullanmaya gitti
Halk tepki gösterince 'evet' yazan mühürler toplatıldı
"Canavar" yeni imzayı attı
Bir annenin beddua ettiği yer, köylülerin umut kapısı oldu
Arı kovanlarını açınca dünyası başına yıkıldı
Ve Lyon İstanbul'daki maç için kararını verdi
Soylu: Bu sabah bakanlığa gittiğimde önüme bir ihbar geldi
Cem Yılmaz, yine farkını ortaya koydu
Kafasına darbe alan yarışmacı suya düştü, bir daha da çıkamadı
Emekli öğretmen, tarlasındaki otları yakarken feci şekilde can verdi
"3 yüzyıl" gören dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Rüzgar'dan erkeklerin işini zorlaştıracak paylaşım
Gövde gösterisi! Çılgın diktatör, gizli silahları çıkardı
Şampiyonluk golcüsü bulundu: Soldado
Advocaat'ın yerine mucizevi şampiyonluğun mimarı geliyor
Elektriğe denizden destek! Marmaray'a elektrik sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Referanduma saatler kala Avatar'dan ilginç paylaşım: Çakmak lazım!
Daha 12 yaşındayken Türkiye'yi güldüreceği belliymiş
Oyundan alınmayı hazmedemeyince koltuğu tekmeledi
Esrar kullanımı tamamen serbest olacak!
Almanya'da skandal konferans: Burası mağara değil üniversite!
Nusret son videosu ile olayı arşa çıkardı
Almanya seçim yasaklarını deldi! Opera binasına dev 'Nein' bayrağı
Araya milletvekili girince 7 yıllık küskünlük sona erdi
Ünlü isimler sandık başına gidip görevlerini tamamladı
"Ey benim Saadet Partili kardeşlerim, siz bu hale düşecek miydiniz"
2 yıl sonra oy kullanmak için dışarı çıktı
Suudi Arabistan prensesini işten kovdular
Dadaş playboy ata yurdunda! Bildiğiniz Erzurum'u unutun
İmparator, oyunu kullanıp herkese çağrı yaptı
Birce, eski eşiyle yeniden bir arada
Nusret yine yaptı yapacağını! Bu sefer de sandığı tuzladı
Oyunu atan Bahçeli mesajı verdi: Milletimiz için dönüm noktası
Güzel oyuncu erkenden oyunu kullandı
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Ferdi Baba, basından sır gibi sakladığı oğlu ile fotoğraf çektirdi
Doğum yapan 14 yaşındaki kızın babası da tutuklandı
G.Saray'da skandal transfer: Hiç oynamadı, dakikada 3 bin TL kazanıyor