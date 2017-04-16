Şanlıurfa Çermik'te Referandum Kavgası 2 Ölü, 1 Yaralı- Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'nde

(Tür: Yurt)

Şanlıurfa Çermik'te Referandum Kavgası 2 Ölü, 1 Yaralı- Yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'nde

(Tür: Yurt)

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