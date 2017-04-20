Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 2016 Faaliyet Raporu Oy Birliğiyle Geçti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisi nisan ayı oturumları devam ediyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisi nisan ayı 3'üncü birleşimde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2016 faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Nisan ayı birleşimleri İkinci Başkan Vekili Sait Kaya başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi meclis gündemiyle ilgili açıklama yapan Kaya, "2016 faaliyet raporumuz oy birliğiyle meclisimizden geçti. Faaliyet raporumuz ve diğer gündem maddeleri ile alacağımız kararların Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA