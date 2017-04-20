Şanlıurfa Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı
Bozova'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralıŞanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Bozova'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı
Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)
(Tür: Yurt)