Şanlıurfa Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

Bozova'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralıŞanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa Bozova'da Kamyonet Devrildi: 4 Ölü, 8 Yaralı

Bozova'da kamyonet devrildi: 4 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova İlçesi'nde, çeyiz almaya gidenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

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Haber-Kamera: ŞANLIURFA (DHA)

(Tür: Yurt)

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