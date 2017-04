Şanlıurfa Bor Türkiye'de Her 4 Kişiden Birinde Sindirim Bozukluğu Var

Bor Türkiye'de her 4 kişiden birinde sindirim bozukluğu var



TÜRK Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Türkiye'de her 4 erişkin kişiden birinde kabızlık ve sindirim sistemi rahatsızlığı bulunduğunu söyledi.



Serhat Bor, Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi ile Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından düzenlenen 'Sindirim Sistemi Hastalıkları' konulu seminere katıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Serhat Bor, Türkiye nüfusunun yüzde 8.5 oranında kabızlık hastalığı görüldüğünü ve bu rakamın her dört kişiden birinde bu rahatsızlığın bulunduğunu belirtti. Dernek olarak halkın bilinçlerdirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Bor, şunları söyledi:



"Her şehirde farklı bir sindirim sistemi hastalığı konusunda halkımızı aydınlatıyoruz. Türkiye'de sindirim sistemi hastalığı son derece yaygındır. Türk halkının yüzde 8.5'nin kabız olduğunu biliyoruz. Genel olarak tüm bağırsak hastalıkları sıklığı, biz buna fonksiyonel bağırsak hastalıkları diyoruz ve bu oran yüzde 23'tür. Her 4 erişken birinin kabızlığı, şişkin bir karnı, bir sindirim sistemi rahatsızlığı problemi olduğunu gösterir ki alt taraftan bahsediyoruz ve bu rakama mide dahil değildir ve son derece yaygın bir hastalıktır."