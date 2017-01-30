Şanlıurfa Birecik'te Otomobile Çarpan Motosikletli Öldü

Birecik'te otomobile çarpan motosikletli öldü



ŞANLIURFA'nın Birecik İlçesi'nde, otomobile çarpan motosikletin sürücüsü 53 yaşındaki Halil Kaya yaşamını yitirdi.



Kaza, sabah saatlerinde Yeşildağ Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden 7 çocuk babası Halil Kaya yönetimindeki 63 L 3457 plakalı motosiklet, kontrolden çıkıp Salih Karabası'nın kullandığı 63 LH 544 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Halil Kaya, otomobilin altında kaldı.



Bu sırada kaza yapan motosiklet ile otomobile çarpmamak için manevra yapan Ali Sorgunalp'ın kullandığı 63 NV 937 plakalı minibüs ise kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Halil Kaya'nın öldüğü belirlendi. Kaya'nın cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Devrilen minibüsün sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.