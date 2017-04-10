Şanlıurfa Bakan Çelik'ten, 'Kurtuluş' Klibi

Bakan Çelik'ten, 'Kurtuluş' klibi



GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın düşman işgalinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü dolaysıyla hazırlattığı "Yemin" isimli klibi sosyal medya hesabında paylaştı.



Seçim bölgesi Şanlıurfa'da referandum çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü dolayısıyla 2 dakikalık klip hazırlattı. Klipte, 7 Aralık 1919 tarihinde Fransızlara karşı göstermiş oldukları üstün mücadelede Şanlıurfalı kahramanların bulunduğu Kurtuluş Müzesinde başlayan klip; Balıklıgöl, Halfeti ve 15 Temmuz darbe girişiminde halkın tanklara karşı göstermiş olduğu mücadele sahneleri yansıyor. Fransız işgaline uğrayan Şanlıurfa'nın verdiği kahramanlık mücadelesini sembolü olan konağın duvarlarında yer alan mermi deliklerini gösteren bir vatandaş, "Memlekete neler oluyor, biz görüyoruz, duyuyoruz. Düşman yine birleşmiş, kapımıza dayandı, bak ha burası Urfa, Peygamberler şehri Şanlıurfa kim geliyorsa gelsin başım gözüm üstüne, bak iyi dinle ha, bak şu kurşun izlerini, biz o günleri unutmadık, hiç unutmayacağız. Peki Urfa buna ne diyor" ifadeleri yer alıyor.



Klibin sonunda kenttin değişik bölgelerinden ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşlar, masaya serdikleri Türk Bayrağına el koyarak Bakan Faruk Çelik'in okuduğu yemini tekrarlıyor.



Bakan Çelik'in paylaşımının ardından klip, sosyal medyada Şanlıurfalılar tarafından büyük beğeni topladı.