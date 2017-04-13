Şanlıurfa Bakan Çelik, Siverek'te Gençlerle Buluştu
Bakan Çelik, Siverek'te gençlerle buluştuGIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde mahalle ziyaretleri yapıp gençlerle bir araya geldi.
Bakan Çelik, Siverek'te gençlerle buluştu
GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde mahalle ziyaretleri yapıp gençlerle bir araya geldi.
Bakan Çelik, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ile birlikte Gökçeada ve Çevre mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Bakan Çelik, daha sonra ilçe merkezindeki spor salonunda gençlerle bir araya geldi. Burada gençlere seslenen Bakan Çelik, "Burada siyaset yapan teşkilatımızla birlikte ne istiyorsanız yapacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Futbol sahasıysa futbol sahası, okulsa okul, yolsa yol, sanayi ise sanayi yapacağız. Sizden bir şey istiyorum; pazar günü görevinizi yapın, gerisini bize bırakın" dedi.