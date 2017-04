Şanlıurfa Bakan Çelik: 250 Bin Ton Et Üretilirse, Ithalat Olmayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et üretiminin 250 bin tona çıkarılması halinde ithalata ihtiyaç olmayacağını söyledi.Referandum çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'da bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Şehitlik Çamlık düzenlenen ve Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna'nın da katıldığı toplantıda konuşan Bakan Çelik, et üretiminin 250 bin tona çıkmasıyla et ithalatının önüne geçilebileceğini söyledi. Hayvan sayısının arttırılması gerektiğini belirten Bakan Çelik, şöyle dedi: "250 bin ton et elde etsek, Türkiye'nin et ihtiyacı olmayacak, Türkiye dışarıdan et ve hayvan ithal etmeyecek. Küçükbaştaki et oranımızı 113 bin tondan, 250 bin tona çıkarırsak, Türkiye hayvan ithalatını gerçekleştirmeyecek. Şanlıurfa'ya 2 milyon küçükbaş yakışmıyor, 10 milyon küçükbaş hayvan yakışıyor. Bütün hayvanların küpelenmesi dönemine geldik. Bir tek hayvan bile küpesiz kalmayacak."



"VAHŞİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"



Suriye'deki savaşa değinen Bakan Çelik, insanların hiç uğruna katledildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Türkiye bir ateş çemberi ile karşı karşıya, ciddi sorunlar yumağıyla karşı karşıyayız. Hemen 80 kilometre ötede kimyasal silahların kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. İnsanların bir hiç uğruna katledildiği, yok edildiği ve hiç ağza alınmaması gereken silahların bile meydanlara çocukların bulundukları mekanlara atıldığı vahşi bir dönemden geçiyoruz. Bizi kuşatma altına almaya çalışanların var gücüyle birlik ve beraberlik oluşturdukları bir dönem. Çok şükür bu salonu dolduranlar ve 80 milyon vatandaşımız, bu ülke üzerinde hesap yapanlara gerçekten ders vermek için aynı bu salon olduğu gibi bir ve beraber bir şekilde bütün bu şer güçlere karşı duruş sergiliyor. Bu mesele memleket meselesidir. Bu memleket birlik meselesidir. Bu mesele, kardeşlik meselesidir."