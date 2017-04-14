Şanlıurfa Arızayı Gidermek Isteyen Işçiler Akıma Kapıldı 1 Ölü, 1 Yaralı

Arızayı gidermek isteyen işçiler akıma kapıldı 1 ölü, 1 yaralı



ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, arızayı gidermek için yüksek gerilim hattına çıkan ve bu sırada akıma kapılan 27 yaşındaki Bilal Kırmızıtoprak öldü, Mehmet Emin Bardakçı ağır yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karakeçi Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Elektirk Dağıtım A.Ş.'nin arıza ekibinde görevli Bilal Kırmızıtoprak ile Mehmet Emin Bardakçı, mahalledeki yüksek gerilim hattındaki arızayı gidermek için direğe çıktı. Ancak, iki işçi çalıştıkları sırada birden akıma kapıldı. Akıma kapılan işçilerden Bilal Kırmızıtoprak olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Mehmet Emin Bardakçı ise çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda birinci derece yanıklar olduğu saptanan Bardakçı, Şanlıurfa'ya sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.