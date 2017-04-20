Şanlıurfa Arap Işadamlarından Şanlıurfa'ya Çıkarma

Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt gibi körfez ülkelerinden 50 işadamı, tarım ve hayvancılık alanında yatırım yapma ve incelemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.



Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansının girişimiyle Şanlıurfa'ya gelen Arap işadamları, bir otelde Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve STK temsilcileriyle buluştu. Şanlıurfa'nın düz ovalarının büyük bir potansiyeli içinde barındırdığını belirten işadamlarının oluşturduğu heyetin başkanı Majed Hamad Alkhamees, ziyareti önce ticarete sonra yatırıma dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. İşadamlarıyla yapılan toplantıda Şanlıurfa'nın toprağının dünyadaki en kadim ve en bereketli topraklar olduğunu dile getiren Vali Güngör Azim Tuna, 'Bu güzel topraklar, Atatürk Barajıyla, GAP projesiyle bu toprakların önemli bir kısmı sulamaya açıldı. Önümüzdeki yıllarda sulanabilir tarım arazileri daha da genişleyecek ve buranın üretimi çok daha fazla artacaktır. İklim olarak burada bir, iki ürün hariç yetişmeyecek hiçbir ürün yoktur. İnsanlarımız iki ürün, hatta üç ürün ekerek buradan bir gelir elde ediyor. Türkiye'nin tarım arazilerinin yüzde 5'i Şanlıurfa'da. Sulanabilir tarım arazilerinin yüzde 10'nu da Şanlıurfa'da. Özellikle arpa, pamuk, buğday, mercimek ve hububatta çok önemli bir üretim var. Tabi devletin de burada yapılan yatırımlara çok büyük teşvik ve destekleri var. Aynı zamanda Şanlıurfa 2 milyon civarında küçükbaş hayvan ve 200 binin üzerinde de büyükbaş havyan stokunu barındırmaktadır. 10 bin baş, Besi OSB çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda hem tarımda hem sanayide Şanlıurfa çok hızlı yükselen bir değerimiz olacak, potansiyeli çok daha ileri bir noktaya taşıyacaktırö dedi.



Şanlıurfa'da bulunmaktan mutlu olduklarını anlatan Majed Hamad Alkhamees ise şöyle dedi



Gördüğümüz düz ovalar, tarım arazileri bizi ziyadesiyle memnun etti. Urfa ve Ortadoğu toprakları enbiya kokusuyla dolmuş mübarek ve bereketli topraklardır. Hem Türkiye hem de bizim ülkemiz arasındaki siyasi uyum da son dönemde artmış durumdadır. Bu siyasi birlikteliği ticarete dönüştürmek için hep birlikte hareket edeceğiz inşallah. Bu işadamlarının gelmesi iki ülke arasındaki siyasi birlikteliğin bir göstergesidir. Bu ziyaretteki en önemli kısım büyük ve küçükbaş hayvancılıktır. İkinci önemli kısım ise yem ve ziraat aletleridir. Makine anlamında çok ileri olduğunuzu ve ziraat makinelerinde de özellikle çok iyi olduğunuzu biliyoruz. Özellikle ziraat aletleri konusunda iki ülke arasında çok önemli bir ticaretin olduğunu biliyoruz. Fakat sayın valim hala hayvancılık konusunda sizin fiyatların biraz yüksek olduğunu görüyoruz. Bu anlamda bir şeyler yapmalıyız. Bu konuda ziraat bakanlığıyla ortak yatırımlar yapıp, çok adet üretip maliyeti düşürecek ortak projeler yapmamız gerekiyor. Bugün Türkiye'nin en büyük hayvan kesim tesisi olan NAM-ET'i de ziyaret edeceğiz. Kırmızı et ithalatı için güzellikler göreceğimize inanıyorum. Biz bu heyete katılan Cidde Ticaret Odası, Riyad Ticaret Odası, Amman Ticaret Odası olarak işadamlarının ülkemize gelip mallarını pazarlamalarını istiyoruz. Biz bu ziyaretin başlangıcını yaptık. Bundan sonra devamını birlikte yapıp bunu son ziyaret halinde bırakmamalıyız. Bu ziyaretleri geliştirmeliyiz ki, iki ülke arasındaki önce ticareti, sonra yatırımı tahakkuk ettirelim inşallah.