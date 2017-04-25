Şanlıurfa Akıma Kapılan Işçi Inşattan Düştü

Akıma kapılan işçi inşattan düştüŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2'nci kattan düşen Abdullah Ertem (25) ağır yaralandı.

Şanlıurfa Akıma Kapılan Işçi Inşattan Düştü

Akıma kapılan işçi inşattan düştü

ŞANLIURFA'da, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak 2'nci kattan düşen Abdullah Ertem (25) ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Akbayır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yapımı devam eden bir inşaatta elektrik işleri yapan Abdullah Ertem, kablonun kısa devre yapması sonucu akıma kapıldı. Akıma kapılarak ikinci kattan aşağı düşen Ertem yaralandı. Gürültüye koşan işçilerin çağırdığı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Abdullah Ertem'in hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

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