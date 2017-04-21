Şanlıurfa Akçakale'de Vatandaşlara Pilav

Akçakale'de vatandaşlara pilavŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, belediye tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında cuma namazı sonrasında vatandaşlara etli nohut pilavı dağıtıldı.

Şanlıurfa Akçakale'de Vatandaşlara Pilav

Akçakale'de vatandaşlara pilav

ŞANLIURFA'nın Akçakale İlçesi'nde, belediye tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında cuma namazı sonrasında vatandaşlara etli nohut pilavı dağıtıldı.

Akçakale Belediyesi tarafından Kutlu Doğum haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki camilerde kılınan Cuma namazı sonrası etli nohut pilavı dağıtıldı. Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, dünyadaki savaşların bir an önce bitmesini diledi.

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