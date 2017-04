Sankon Genel Başkanı Atasoy Kuveyt'te

Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Türkiye ile Kuveyt arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Kuveyt'e bir ziyaret gerçekleştirdi.



Nezaket Emine Atasoy, Kuveyt Devleti Sanayiciler Birliği Başkanı Husian Al Kharafi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle Sanayiciler Birliği Genel Merkezinde bir araya geldi. Atasoy, "Biz Türk iş dünyası yatırımcıları ve sanayicileri olarak Kuveyt Devleti'nin sanayicileri, iş adamları ve yatırımcılarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti dost ve müttefik devletlerdir. Her iki devletin halkları kardeştir. Bu kardeşliğimizi daha da güçlendirelim iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirelim. Türkiye Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Kuveyt Devleti Sanayiciler Birliği ile her türlü ittifak kurmaya, anlaşma yapmaya hazırdır" dedi.



Kuveyt Sanayiciler Birliği Başkanı Husian Al Kharafi ise, "Öncelikle iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla Kuveyt Devleti'ne yapmış olduğunuz ziyaret için Kuveyt Devleti Sanayiciler Birliği adına size çok teşekkür ederim. Biz Küvetli sanayiciler, yatırımcılar ve iş adamları olarak Türk iş dünyasıyla, yatırımcılarıyla her türlü ittifak ve işbirliği yapmaya hazırız. İnanıyorum ki sizin Kuveyt Devleti'ne yapmış olduğunuz bu ziyaret iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilere büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.



Kuveyt Sanayiciler Birliği Genel Merkezinde yapılan görüşmede Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği yetkilileri ve Ticaret Müşaviri Kerim Doğanay hazır bulundu. - ANKARA