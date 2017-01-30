Sanko Üniversitesi Rektörü İstifa Etti

GAZİANTEP'te kurulu özel Sanko Üniversitesi kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, görevinden ve üniversiteden istifa etti.



Gaziantep'te sadece Tıp alanında eğitim veren Sanko Üniversitesi'nin kurulduğu 2013 yılı Aralık ayından itibaren rektörlüğünü yürüten Ahmet Sınav, bugün görevinden ve üniversiteden istifa etti. Film yapımcısı Osman Sınav'ın da kardeşi olan ve istifa sebebi bilinmeyen Prof. Dr. Ahmet Sınav, üniversite personeli ile vedalaşarak kentten ayrıldı.



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