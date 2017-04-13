Sanko Lisesi Dr. Betül Kaçar'ın E-konferansına Katıldı

SANKO liseöğrencileri "astrobiyoloji ve gen mühendisliği bakterilerden dersler" konulu e-konferansa katıldı.



Özel SANKO Koleji ve Özel SANKO Fen-Teknoloji Lisesinin 11'inci sınıf öğrencileri, Harvard Üniversitesi Organizmik ve Evrimsel Biyoloji Bölümü Araştırma Grubu Yöneticisi ve NASA Astrobiyoloji Enstitüsünde görev yapan Dr. Betül Kaçar'ın e-konferansına katıldı.



Türkiye genelinden belirli okulların katıldığı ve aynı anda gerçekleştirilen konferansta Dr. Betül Kaçar, 2.5 milyar yıl önce gezegende artan atmosferik oksijenin hücre üzerine etkilerini ve DNA ile protein seviyesinde evrimsel süreçlerin oluşturduğu yeni mekanizmaları araştırdığını, bu bilgileri Mars ve Asteroit üzerinde yapılan çalışmalar ile nasıl kıyasladığını anlattı.



Özel SANKO Okulları Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Ekrem Dobooğlu, "E-konferans sistemiyle, öğrencilerin başarılı bilim insanlarıyla tanışmalarının ve daha detaylı bilgi sahibi olmalarının amaçlıyoruz" dedi. - GAZİANTEP