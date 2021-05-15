Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözleri! 'Düştüm' şarkısının sözleri nelerdir?
Şanışer ve Cem Adrian'ın yeni parçası Düştüm 14 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 270 bin izlenmeye ve 30 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm sözleri nelerdir?
Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞANIŞER FT. CEM ADRİAN - DÜŞTÜM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat kısmı: Şanışer]
Hiç yıkanmamış sokaklara
Hiç yaşanmamış yalanlara
Dünya diye düştüm
Dünya diye düştüm
Hiç kanılmamış yalanlara
Hiç okunmamış kitaplara
Düştüm, düştüm
[Kısım 1: Şanışer & Cem Adrian]
Karşılıksız gülümsemelerin cehennemine
Sevgisiz kalmaların, hakkını olmayanın almaların dünyasına
Düştüm (Düştüm)
İçimde bi'kaç anı kaldı
Ateş gibiydim, kime değdiysem canı yandı
Hatırladığım hadiselerin kaçı gerçek, kaçı yanlı?
Kaçında ben hatalıydım kim bilir?
Kurusu yandı, yaşı yandı
Herkesle barışmak istiyorum
Ne yaşadıysam acı tatlı
Bağrışları, kavgaları
Kaldırmıyor başım artık benim
Geleceğimle ilgili büyük bir karar aldım demin
Çünkü artık herkes yaram, hiç kimse yarabandım değil
İstanbul'a benzetiyorum kendimi
Ki İstanbul tanıdığım en yapayalnız şehir
Affetmeyi öğrenir ya insan dara düştü mü
Kırıldığım herkesi affettim
Sadece bana küskünüm
Boynum eğri ama daha düzgünüm
Ve artık eskisi kadar özgün değilim sanırım
Daha üzgünüm
[Nakarat kısmı: Şanışer]
Hiç yıkanmamış sokaklara
Hiç yaşanmamış yalanlara
Dünya diye düştüm
Dünya diye düştüm
Hiç kanılmamış yalanlara
Hiç okunmamış kitaplara
Düştüm, düştüm
[Kısım 2: Cem Adrian]
Kendimi bulduğum, bir aşkı vurduğum
Bir yolun sonunda ateşe durduğum yere
Düştüm
Yine düştüm
Elimde anahtar, önümde kapılar
Kilitli kaldığım bir karanlığın içine
Düştüm
Yine düştüm
Duy sesimi (Duy sesimi)
Uzat elini (Uzat elini)
Çek çıkar (Çek çıkar)
Kurtar beni (kurtar beni)
Duy sesimi (Duy sesimi)
Uzat elini (Uzat elini)
Çek çıkar (Çek çıkar)
Kurtar beni (kurtar beni)
[Nakarat kısmı: Şanışer]
Hiç yıkanmamış sokaklara
Hiç yaşanmamış yalanlara
Dünya diye düştüm
Dünya diye düştüm
Hiç kanılmamış yalanlara
Hiç okunmamış kitaplara
Düştüm, düştüm
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şanışer ft. Cem Adrian - Düştüm şarkısı 14 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 275 bin izlenme ve 31 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Sarp Palaur (Şanışer) & Cem Adrian
Produced by Murat Acar
Mix & Mastering: Kadim Tekin