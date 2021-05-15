Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkı sözleri! 'Belki Bir Gün Barışırız' şarkısının sözleri nelerdir?
Şanışer'in yeni parçası Belki Bir Gün Barışırız 14 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 320 bin izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız sözleri nelerdir?
Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞANIŞER - BELKİ BİR GÜN BARIŞIRIZ ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat kısmı]
Belki bir gün bu kötü köşelerde
Yalnız savaşırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün göğü görürüz öyle
Aşka karışırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
[Bölüm 1]
Benim hâlâ umudum var
Dünyamdan, ülkemden
Şu karanlık günlerden
Kurakta inatla açan kırmızı güllerden
Benim umudum var, benim umudum var
Değişen iklimden, kuruyan göllerden
Sürekli değiştirdikleri şu suni gündemden
Aşırı solcusundan, başını örtenden
Benim umudum var, benim umudum var
Hemfikir olmasak da baharda bol hasat da haklı olcaz
Mutlu olcaz hatta, şimdi olmasa da zafer sabahı son şafakta
Hesap vericekler bize biz hesabı sormasak da
O gün dünyadaki bütün kini biz yıkıcaz
Güzel günü görm?k için gerekiyo'sa diş sıkıcaz
Bir günü sevgiyi bulmak için arayacaklar h?r yeri
İşte o gün bütün taşların altından biz çıkıcaz
Çünkü haksız sebeplerden mapus yatanlardan
Bizi uyutmak için söylenen arsız yalanlardan
Suçlu sokaklara inat masum kalanlardan
Benim umudum var, benim umudum var
[Nakarat kısmı]
Belki bir gün bu kötü köşelerde
Yalnız savaşırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün göğü görürüz öyle
Aşka karışırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
[Bölüm 2]
Benim hala umudum var
Aldığımız yaralardan
Bağladığımız karalardan
Yardım için toplanıp da kaybolan paralardan
Benim umudum var, benim umudum var
İntihara meylettiren koşullardan
Dolu sınıflardan boş beyinler yaratan okullardan
Sokakta selde mendil satan çocuklardan
Benim umudum var, benim umudum var
Umutsuz kesimden, kulaklarımdaki yorgun sesimden
Kendimden olmasa da yetişen yeni nesilden
Umudum var her şeyin geleceğiz üstesinden
Kurtulacağız bu durumdan, a benim umudum var
Gülümserim inatla umut çalarım göle
Ne efendi olmak isterim ne köle
Ümidimi yitireceğim her hissettiğimde
İçime dönerim ve yumruğumu kaldırırım göğe
Söylerim
[Nakarat kısmı]
Belki bir gün bu kötü köşelerde
Yalnız savaşırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün göğü görürüz öyle
Aşka karışırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün bu kötü köşelerde
Yalnız savaşırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
Belki bir gün göğü görürüz öyle
Aşka karışırız
Belki bir gün alışırız
Belki bir gün barışırız
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkısı 14 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 321 bin izlenme ve 43 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik: Sarp Palaur (Şanışer)
Produced by Murat Acar
Mix & Mastering: Kadim Tekin