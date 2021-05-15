Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkı sözleri! 'Belki Bir Gün Barışırız' şarkısının sözleri nelerdir?

Şanışer'in yeni parçası Belki Bir Gün Barışırız 14 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 320 bin izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşan şarkının sözleri merak edildi. Peki Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız sözleri nelerdir?

Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞANIŞER - BELKİ BİR GÜN BARIŞIRIZ ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat kısmı]

Belki bir gün bu kötü köşelerde

Yalnız savaşırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün göğü görürüz öyle

Aşka karışırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

[Bölüm 1]

Benim hâlâ umudum var

Dünyamdan, ülkemden

Şu karanlık günlerden

Kurakta inatla açan kırmızı güllerden

Benim umudum var, benim umudum var

Değişen iklimden, kuruyan göllerden

Sürekli değiştirdikleri şu suni gündemden

Aşırı solcusundan, başını örtenden

Benim umudum var, benim umudum var

Hemfikir olmasak da baharda bol hasat da haklı olcaz

Mutlu olcaz hatta, şimdi olmasa da zafer sabahı son şafakta

Hesap vericekler bize biz hesabı sormasak da

O gün dünyadaki bütün kini biz yıkıcaz

Güzel günü görm?k için gerekiyo'sa diş sıkıcaz

Bir günü sevgiyi bulmak için arayacaklar h?r yeri

İşte o gün bütün taşların altından biz çıkıcaz

Çünkü haksız sebeplerden mapus yatanlardan

Bizi uyutmak için söylenen arsız yalanlardan

Suçlu sokaklara inat masum kalanlardan

Benim umudum var, benim umudum var

[Nakarat kısmı]

Belki bir gün bu kötü köşelerde

Yalnız savaşırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün göğü görürüz öyle

Aşka karışırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

[Bölüm 2]

Benim hala umudum var

Aldığımız yaralardan

Bağladığımız karalardan

Yardım için toplanıp da kaybolan paralardan

Benim umudum var, benim umudum var

İntihara meylettiren koşullardan

Dolu sınıflardan boş beyinler yaratan okullardan

Sokakta selde mendil satan çocuklardan

Benim umudum var, benim umudum var

Umutsuz kesimden, kulaklarımdaki yorgun sesimden

Kendimden olmasa da yetişen yeni nesilden

Umudum var her şeyin geleceğiz üstesinden

Kurtulacağız bu durumdan, a benim umudum var

Gülümserim inatla umut çalarım göle

Ne efendi olmak isterim ne köle

Ümidimi yitireceğim her hissettiğimde

İçime dönerim ve yumruğumu kaldırırım göğe

Söylerim

[Nakarat kısmı]

Belki bir gün bu kötü köşelerde

Yalnız savaşırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün göğü görürüz öyle

Aşka karışırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün bu kötü köşelerde

Yalnız savaşırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

Belki bir gün göğü görürüz öyle

Aşka karışırız

Belki bir gün alışırız

Belki bir gün barışırız

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şanışer - Belki Bir Gün Barışırız şarkısı 14 Mayıs 2021 Perşembe günü Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 321 bin izlenme ve 43 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik: Sarp Palaur (Şanışer)

Produced by Murat Acar

Mix & Mastering: Kadim Tekin