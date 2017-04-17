Sanık Er: Komutan, "Bu Gece Güzel Bir Gece Olacak" Dedi

15 Temmuz'da TRT ve Dijitürk'ün yayınını kesmek için hareket eden 56'sı tutuklu 94 kişi hakkında açılan davada sanıklar savunma yaptı. Tutuksuz sanık Er Emre Gencer savunmasında, 15 Temmuz'da evci izni aldığını, İstanbul'da düğünleri olduğunu söyleyerek "İznim iptal edildi. Babam da kışlaya gelmişti. Ben böyle bir işin içinde olsam düğüne gider miydim? Babam da darbeyi öğrendiğinde sokağa çıkmıştı. 15 Temmuz'da hiç tanımadığım rütbeliler gördüm. İsmini bilmediğim bir komutan 'Bu gece güzel bir gece olacak' dedi. Olaydan bilgim yoktur" dedi.



"TRT binasına gittiğimizde karşımıza halk ve polis çıkmadı" şeklinde konuşan Gencer, "Arka kapıda nöbet tuttuk. Sivil polis geldi. 'Böyle böyle yapıyorsunuz' dedi, köprüde olanları anlattı. 'Alın bizi' dedik. Silahlarımızı bırakıp, teslim olduk" dedi. Soru üzerine sanık Gencer, sivillere ateş edin emri verildiğini de sözlerine ekledi.







"KOMUTANLAR 'CANLI BOMBA İHBARI VAR BURAYI BOŞALTMAMIZ LAZIM' DEDİ"



Tutuksuz sanıklardan er İhsan Kayık, 15 Temmuz akşamı askerlerin içtima için toplandığını belirterek, "Karışık bir ortam vardı. Tatbikat var dendi ve araçlara binip, bilmediğimiz yerlere gittik. Araçla TRT binasına geldik. Burada komutanlar, 'Canlı bomba ihbarı var, burayı boşaltmamız lazım. Biz de tahliye için geldik. Güvenliğini de biz aldık' dedi. Binadan herkes çıktı oranın güvenliğini sonra biz aldık. Rütbeliler 'Nöbet alacaksınız' dediler gruplar haline nöbet aldık" dedi. Sanık Kayık, komutanların kendilerine şüpheli bir durumda önce havaya, sonra yere, durmazlarsa 'vur emri' talimat verdiklerini anlatarak, bir rütbelinin talimatıyla telefonlarının bataryalarını çıkardıklarını ve ayrı ayrı ceplerine koyduklarını anlattı. Sanık Kayık, kendilerine "Babanız gelse de vurun, kışlada tuttuğunuz nöbet gibi tutmayın, burada mermiyi yersiniz, acımayın" emri verildiğini de söyledi.







"TRT BİNASINA BOMBA YERLEŞTİRİLDİĞİ SÖYLENDİ"



Tutuksuz sanıklardan Aygün Sönmezer de Hasdal'daki 6. Motorlu Piyade Alayı'nda grev yaptığını içtima alanında mühimmat dağıtıldıktan sonra kışladan araçlarla çıktıklarını anlattı.



Sönmezer, kendilerine tatbikat yapılacağının söylendiğini ifade ederek, "TRT binasına vardık. burada çalışanlarla güvenlikçiler dışarı çıkartıldı. Telefonlarına el konuldu. Orada tanımadığımız rütbeliler de vardı. Başımızdaki komutan bize içerideki bilgisayarları kapatmamızı istedi. Bize, 'binaya bomba yerleştirildiğini ve askerle polisin birlik olup teröristlerle çatışacağını' söyledi. Sonra TRT binasının içinde nöbet yerlerine gönderdiler. Orada daha önce hiç görmediğim bir yüzbaşı vardı. Arka tarafta bir yerdeydim sabaha kadar bekledim, sabah halk geldi ondan sonra polisler gelince teslim olduk" diye konuştu. Diğer sanıklarda benzer ifadeler verdi. Duruşma sanıkların ifade vermesiyle devam ediyor. - İstanbul