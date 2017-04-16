Sandıktaki İlk Oy Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten

Sandıktaki ilk oy Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten



GAZİANTEP - Başbakan Yardımcı Mehmet Şimşek referandum seçimleri için milletvekilliği yaptığı Gaziantep'te sabah erken saatlerde oy kullandı.

Gaziantep'te toplamda 3 bin 334 sandıkta 1 milyon 178 bin 748 seçmenin oy kullanması beklenen referandum sabah saat 07.00'de başladı. başbakan Yardımcısı Mehmet Şimkek'te sabah saatlerinde oyunu kullandı.

Hasan Celal Güzel Ortaokulu 1021 nolu sandıkta oy kullanan Şimşek, "Cumhuriyet tarihinde en önemli anayasa reformlarından birisi için oyumu kullandım. Vatandaş olarak görevimi yerine getirdim çok mutluyum. Artık sözde karar da milletin kampanya bitti, bu güne kadar çalıştık son söz milletimizin. Milletimiz hangi kararı verirse ülkemiz için en iyisi, en güzeli olacaktır" dedi.