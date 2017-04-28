Sandıklı Uzun Çarşı'da yangın korkuttu



*- SANDIKLI İlçesi'nde Uzun Çarşı'da çıkan yangında dükkanların üzerini kapatan plastik tenteler zarar gördü.



Yangın, Ece Mahallesi'nde giyim ve sarraf dükkanlarının bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da, işyerlerinin üzerindeki tentelerin klima motorundan çıktığı tahmin edilen kıvılcımdan alev almasıyla başladı. Paniğe neden olan yangının söndürülmesi için itfaiyeye haber verildi. Bu bölgedeki tenteler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, işyerlerine sıçramadan müdahale edilerek söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, maddi hasara yol açtı.