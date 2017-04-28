Sandıklı Uzun Çarşı'da Yangın Çıktı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Uzun Çarşı'da çıkan yangında dükkanların üzerinde bulunan plastik tenteler yandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Uzun Çarşı'da çıkan yangında dükkanların üzerinde bulunan plastik tenteler yandı.
Yangın, Ece Mahallesi'nde giyim ve sarraf dükkanlarının bulunduğu tarihi Uzun Çarşı'da, işyerlerinin üzerinde bulunan tentelerin klima motorundan çıktığı tahmin edilen kıvılcımdan alev almasıyla başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın işyerlerinin üzerindeki tentelerin tamamına yayıldı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.