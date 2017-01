Sandıklı Kolu Kırılmasına Rağmen Lastik Tamirciliğini Sürdürüyor

Kolu kırılmasına rağmen lastik tamirciliğini sürdürüyor



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde askere giden oğlunun işyerinin kapanmaması için başladığı lastik tamirciliğini 37 yıldır sürdüren 77 yaşındaki Vesile Akın, kolu kırılmasına rağmen lastik tamirciliğinden vazgeçmedi.



Sandıklı'da oturan Vesile Akın, 37 yıl önce oğlu Ali Akın askere gidince, oğluna ait Yeni Sanayi Sitesi'ndeki lastik tamirhanesinin kapanmaması için eşi halı dokumacısı 86 yaşındaki Hüseyin Akın ile işin başına geçti. Çocukları askerden dönene kadar lastik tamiri yapan karı- koca daha sonra bu işi hobi olarak sürdürdü. Her gün eşi ve oğlundan önce sabah ezanı sonrası işyerine giderek iş başı yapan Vesile Akın, geçen mart ayında yine işyerine giderken düşerek sağ kolunu kırdı. 8 ay boyunca tedavi gören Vesile Akın, tedavi sürecinde geri durmadığı tamirhaneyi tedavi sonrasında da bırakmadı. Vesile Akın, yine her sabah eşi ve oğlundan önce işyerine giderek tamirhaneyi açmayı ve işlere yardımcı olması sürdürüyor.



'GİTTİM KOLUMU ONARTTIM'



Kolu kırılmasına rağmen tamirhaneyi bırakamadığını söyleyen Vesile Akın, "Geçen mart ayında oğlumla gelinim yurtdışındaydı. Onlar yokken de dükkanı kapatmadım. Yine sabah erkenden dükkana geliyordum. Gelirken de düştüm, kolum kırıldı. Tedavisini yaptırdım, 'acıyor' demedim. Geldim dükkanı yine açtım. Çünkü oğlumun var olması gerekiyor. Onun varlığı bizi de var eder. Şimdi de kış lastiği uygulaması nedeniyle yoğunluk var. Yine içim elvermiyor. Geliyorum oğluma yardımcı olmaya çalışıyorum. Lastikleri söküyorum, tamir ediyor ve takıyorum. Kolum tam iyileşmiş değil ama yine de vuruyorum çekici, vuruyorum kazmayı çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.



Hemcinslerine tavsiyede de bulunan Vesile Akın, "Hiç korkmasınlar, tamircilik de yapsınlar, her işi yapsınlar. Ben ehliyet almadım, çok pişman oldum, ehliyet de alsınlar. Ayaklarının üstünde kalsınlar. Biz Türk oğlu Türk kadınıyız" dedi.



'ANNEM DÜKKANIN JANDARMASIDIR'



Annesinin en büyük yardımcısı olduğunu belirten Ali Akın ise "Annem sabah erkenden kalkar, dükkanı açar, çayı demler. Annem olmasa halim harap. Ben hep hazıra gelirim. Annem dükkanın jandarmasıdır. Dükkanı bekler. Özellikle yoğun olduğumuz zamanlarda yardımcı olarak işlerimizi hafifletir. Şimdi özellikle araçların kış lastikleri takılıyor. Bu nedenle yoğunluk oluyor. Bu dönemde bize çok büyük yardımı oluyor" diye konuştu.