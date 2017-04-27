Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından temeli atılan bedesten inşaatında incelemelerde bulundu.



Çöl, bedesten projesinin inşaatı ihalesini alan firma yetkilileri ile İmar ve Şehircilik Müdürü Tahir Karakoç'la beraber devam eden inşaat çalışmalarını inceledi.



Sandıklı Kent Meydanı projesinden sonra Sandıklı'da yapılan en büyük projelerden birine daha başlamanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çöl, inşaatın iyi bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Şimdiye kadar inşaatla ilgili yapılan işlemler hakkında bilgiler aldıklarını belirten Çöl, şöyle konuştu:



"İnşallah hızlı bir şekilde bu projemizi de alnımızın akıyla tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Tüm çabamız ve gayretimiz Sandıklı'ya güzel eserler kazandırmaktır. Dikkat ve titizliğimiz yapılan projelerin en güzeli, en iyisi nasıl olur bunun sonucudur. Ben bu bağlamda ihale firmamıza, konu ile ilgilenen personelime, bizlere bu gücü veren vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah daha güzel projeleri yine hep beraber gerçekleştirmek bizlere nasip olur."



İl Birincisi Demirlek'e altın hediye



Sandıklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sandıklı İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Kutlu Doğum Haftası programı düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Karaosman, bir düğün salonunda düzenlenen programda, öğrenci ve velilerden Hazreti Muhammed'in hayatını örnek almalarını istedi.



Programda, öğrenciler ilahiler söyledi, tiyatro gösterisi yaptı. Antalya'da düzenlenen Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen yarışmada bölge birincisi olan Sandıklı İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hafız Abdüssamet Demirlek'e altın hediye edildi.