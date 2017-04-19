Sandıklı'dan Kısa Kısa

Sandıklı İlçe Müftüsü Davut Çalışkan, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar'ı ziyaret etti.



İlçe Müftüsü Çalışkan, Kaymakam Şakalar'a çiçek takdim ederek, yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi.



Kutlu Doğum programının yoğun bir şekilde gerçekleştirileceğini aktaran Çalışkan, hafta boyunca faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.



Çalışkan, "İlçemizde Kutlu Doğum faaliyetleri kapsamında yapacağımız etkinlikler hakkında Kaymakam Şakalar'a bilgiler verdik. Tüm hafta boyunca faaliyetlerimiz devam edecektir." dedi.



Belediye Başkanı Çöl'den Yunus Emre Mahallesi'ne teşekkür ziyareti



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, referandum sürecinde vermiş olduğu desteklerden dolayı Yunus Emre Mahallesi'ne teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.



Sandıklı genelinde yüzde 81'lik bir "evet" oyuna ulaşan Yunus Emre Mahallesini tebrik eden Başkan Çöl, mahalle muhtarı ve vatandaşlara teşekkür etti.



Referandum süresi boyunca yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Meclis üyelerine de teşekkür eden Çöl, "İlçe genelinde Cumhurbaşkanına verdiğimiz yüzde 65 'evet' sözümüzü vatandaşlarımızın sayesinde yerine getirdik." dedi.



"Bütün Sandıklı halkından Allah razı olsun" diyen Çöl, şunları kaydetti:



"Bu bağlamda yüzde 81 gibi büyük bir 'evet' sonucu çıkan Yunus Emre Mahallemizi de ayrıca tebrik etmek için bugün buradayız. Bizlere vermiş olduğunuz sözü yerine getirdiğiniz için bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Yunus Emre Mahallemiz, şimdiye kadar hak ettiği ama bir türlü ulaşamadığı Sanjete Allah'ın izniyle bizim sayemizde kavuştu. Yatırım için Yunus Emre Mahallemiz, her zaman bizim için önem arz etmektedir. Bizlere vermiş olduğunuz destek ve güven bizi hizmet noktasında cesaretlendirmektedir. İnşallah mahallemiz daha güzel yarınlara el birliği ile ulaşacaktır. Hepinize bir kere daha teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."