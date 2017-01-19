Sandıklı'daki Kuduz Karantinası

Sandıklı ilçesinde, 2 vatandaşın saldırgan bir köpek tarafından ısırılması üzerine ilçede kuduz karantinası başladığı bildirildi.



İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, 11 Ocak 2017 tarih ve 325.01.E-73511 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele yazısı gereği her türlü hayvan alım ve satımının yasaklandığı kaydedildi.



Aşılı dahi olsalar köpek ve kedilerin kuduz riski taşıyan bölgelere girmelerinin engellenmesi, uzaklaştırılması, sahipsiz köpeklerin aşılanmasına ve gerekli görülenlerin karantina altına alınmasına karar verildi.



Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıldır, başı boş köpekleri toplatıp bunların profesyonel ekipler tarafından kuduz, parazit ve antibiyotik aşıları ile kısırlaştırılma çalışmaları yaptırılmasının ardından doğaya bırakıldığını kaydetti.



Yine geçen yıl başlatılan, insaf et, israf etme kampanyasının hala devam ettiğini belirten Çöl, şöyle konuştu:



"Sandıklı ilçemizin belli bölgelerine konulan ekmek toplama kovaları ile vatandaşlarımızın verdiği ekmekler başıboş hayvanlara düzenli olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, bölgenin en büyük hayvan barınağı projesini de hayata geçirmek için başvurularda bulunulmuş, onaylanan proje en kısa zamanda bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

Hal böyle iken bazı gruplar tarafından Sandıklı belediyesine 'Algı yönetme' uygulamaları ile 'Katliam' 'Toplanma' ve 'Öldürülme' gibi kelimeler bir araya getirilerek kaynağı ve editörü belli olmayan haber yaptırılmakta. Sandıklı'da köpek katliamı, köpek itlafı yoktur, hiçbir zaman olmamıştır."