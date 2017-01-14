Sandıklı'da Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşlı bir adam evinde ölü bulundu.



Edinilen bilgilere göre olay, Ece Mahallesi, İstasyon Caddesindeki bir binanın 3. katında meydana geldi. Uzun süredir yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Mercan'dan (67) 4 gündür haber alınamaması üzerine komşuları şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri eve giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Bina önüne gelen itfaiyenin merdiveni ile balkona çıkan polis ekipleri eve girdiklerinde Mercan'ı cansız bir şekilde buldu.



Mercan'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - AFYONKARAHİSAR