Sandıklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre, Birol Tosun (45) yönetimindeki 06 DS 3915 plakalı kargo kamyonu, Afyonkarahisar - Antalya karayolunun 40. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Kazada sürücü Tosun hafif şekilde yaralandı.



Yaralı, Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Devrilen kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden kaldırılırken, araç içerisinde bulunan kargolar başka bir araca aktarıldı.