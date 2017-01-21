Sandıklı'da Termal Otellerde Tatil Bereketi

Sandıklı ilçesi Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal otellerde yarıyıl tatili ile birlikte yüzde yüzlük doluluk oranı yaşanıyor.



Asırlık Hüdai Kaplıcalarında şifa arayan misafirler yarıyıl tatilini fırsat bilerek termal otelleri doldurdu.



Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, kaplıcalara her yıl geldiğini belirterek, Hüdai Kaplıcalarının su mineralleri bakımından oldukça zengin olduğunu ifade etti.



Aksoy, "Hüdai kaplıcalarına her yıl geniş bir toplulukla buraya geliyoruz. Buraya yaklaşık 30 kişi ile birlikte geldik. Beraber geldiğimiz arkadaşlarımızda doğrudan bir rahatsızlığı olan veya çok hastalıklı olan yok ama Türkiye'deki termal suların içerisinde en iyi suyun Sandıklı'da olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



Yurt dışından da vatandaşların yoğunlukla talep ettiği kaplıcalar arasında yer alan Hüdai Kaplıcalarıyla eşinin rahatsızlığından dolayı tanıştığını belirten Ramazan Anasız, "Aslen Eskişehirliyim ama Fransa'da yaşıyorum. Buranın 23 yıllık müşterisiyim. Hanımım da daha önceden romatizmal hastalıklar vardı. Buradaki hamamın suyu çok güzel geliyor, ısı derecesi çok güzel. Eşim burada şifa buldu." ifadelerini kullandı.



Termal Otel Müdürü Veli Karaca da termalin başkenti olarak bilinen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcalarında şu anki doluluk oranlarının yüzde yüz olduğunu kaydetti.



Karaca, 2 bin yıldır şifa dağıtan Hüdai Kaplıcalarına gelen misafirlerinin buradan şifa bularak ayrılmasının kendilerini son derece memnun ettiğini ifade etti.