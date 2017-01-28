Sandıklı'da Kış

Sandıklı ilçesinde etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle semt pazarı kurulmadı.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü ilçede birçok pazar esnafı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle tezgahını açamadan evine geri döndü.



Cuma pazarında balık tezgahı bulunan Mustafa Çırağ (48), gazetecilere yaptığı açıklamada, soğuk hava ve don nedeniyle meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü söyledi.



Soğuk havada çalışmanın kendilerini çok zorladığını ifade eden Çırağ, "Rızık Allah'tan dedik ve biz tezgahımızı açtık. Bizim gibi birkaç esnaf da tezgahını açtı. Ancak meyve ve sebze tezgahları açılmadı. Vatandaşlarımız da soğuk hava nedeniyle pek fazla pazara gelmiyor." diye konuştu.



Pazar esnafından Ali İhsan Gündoğdu ekmek paralarını kazanmak için her şartta çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "Pazarda üç beş esnaftan başka kimse yok. Soğuk hava pazarımızı vurdu. Bizde pazara gelen vatandaşlar boş gitmesin diye tezgahımızı açtık." dedi.