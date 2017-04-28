Sandıklı'da Kaza 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde kamyon ve TIR'ın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Sandıklı İlçesi Menteş Köyü yakınlarındaki kaza saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine seyreden 48 yaşındaki Mustafa Başpınar idaresindeki AR 54 EYM yabancı plakalı TIR aynı yöne giden 42 yaşındaki Gürsel Kanat'ın kullandığı 16 HAM 38 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi. Kazada araç şoförleri çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesiyle gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yararlılar ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa Başpınar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yandan kaza nedeniyle Afyonkarahisar- Antalya karayolunda yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol tek yönlü olarak 1 saat trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra trafik normale döndü.