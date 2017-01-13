Sandıklı'da Fetö Soruşturmasında 10 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki FETÖ soruşturmasında 10 kişi gözaltına alındı.



Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan operasyon ile dün gece Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yusuf K. öğretim görevlileri Abdullah T., Mustafa S. ile birlikte 7 kişinin daha gözaltına alındığı, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne götürüldükleri bilgisi edinildi. Edinilen bilgiye göre; diğer 7 kişinin de Ahmet A., Mahmut T., M.Ali C., Mihrap Ö., Hasan D., Ahmet Ç. ve K.Necati Ö. olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR