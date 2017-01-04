Sandıklı'da Engelli Öğrencilere Giyim Yardımı

Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği, engelli öğrencilere giyim yardımında bulundu.





Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Melek Yavuz ve dernek üyeleri, Sandıklı Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezinin ihtiyaç sahibi engelli öğrencilerine, mont, kaban, ayakkabı, kazak, çorap, atkı, bere takımı gibi giyeceklerden oluşan yardım paketlerini dağıttı.



Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak engelli öğrencilere kışlık giyecek yardımı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yavuz, "Bu güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçen gönüllü hanımlara teşekkür ederiz. Yarınlar umut olsun, çocuklar gülsün diye gönüllü hanımlar el ele vererek bu yardımı yaptı." dedi.