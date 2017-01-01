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Sandıklı'da Bülent Ersoy Konseri

Sandıklı'da Bülent Ersoy Konseri

Sanatçı Bülent Ersoy yılbaşında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde sahneye çıktı.

Sandıklı'da Bülent Ersoy Konseri

Sanatçı Bülent Ersoy yılbaşında Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde sahneye çıktı.

Sanatçı Bülent Ersoy, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki bir otelde yılbaşı gecesi konser verdi. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı konserde sevilen şarkıları seslendire 'diva' lakaplı sanatçı, hayranlarını coşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarıyla coşku artarken, hayranları cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle Bülent Ersoy'u görüntülemeye çalıştı.

Konserinde yeni yıl dileklerini aktaran Bülent Ersoy, huzur, mutluluk ve sağlık diledi.

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