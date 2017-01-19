Sandıklı'da Bayanlar Daha Çok Kitap Okuyor

Sandıklı ilçesi Halk Kütüphanesinde 2016 yılında yararlanılan kitap sayısı verisinin açıklandığı bildirildi.



Buna göre hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bayanlar erkeklere oranla daha fazla kitaptan yararlandığı belirtildi.



Sandıklı Halk Kütüphanesinin yapmış olduğu, 2016 kitap okuma sayısına göre erkek çocuklar 2 bin 164, kız çocuk 2 bin 809 kitaptan yararlanırken, yetişkin erkekler bin 539, yetişkin bayanlar bin 718 kitaptan yararlandı.



Geçen yıl, toplamda ise 8 bin 230 kitaptan faydalanıldı.

Kütüphanedeki bilgisayar ve internetten yararlanma oranı, erkek çocuklar 354, kız çocuklar 367, yetişkin erkekler 195 ve yetişkin bayanlar 167 kişi olarak toplamda bin 83 olarak hesaplandı.