Sandıklı'da Amca, Yeğenini Öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir kişi tabanca ile yeğenini öldürdü, yeğeninin kocasını yaraladı.



Ece Mahallesi Uzun Çarşı'da emekli polis memuru olduğu öğrenilen Nurettin Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alışverişden dönen yeğeni Gönül Eryeğen (35) ile eşi Yunus Eryeğen'e (44) tabanca ile ateş açtıktan sonra kaçtı.



Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan çiftten Gönül Eryeğen, hayatını kaybetti.



Yunus Eryeğen ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.